Stiri pe aceeasi tema

- Ingrijorati de efectele lumii digitale asupra dezvoltarii celor mici, asociatiile parentale ale scolilor din Greystones, Irlanda au votat pentru interzicerea in mod voluntar a utilizarii smartphone-urilor in cazul copiilor care nu au implinit 13 ani. Interzicerea, care are caracter voluntar, se aplica…

- Ziua de 2 iunie este Ziua Naționala a Adopției. Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, a anunțat ca anul trecut aproape 1.600 de copii au primit o familie noua.

- Exista situații in care partenerii aleg sa ramana intr-o casnicie in care nu mai sunt fericiți, iubiți și respectați doar de dragul copiilor, insa aceasta decizie ii poate afecta pe cei mici mai tarziu.

- Vanzarile de papuși Barbie au scazut dramatic in primul trimestru din 2023, cu 40%, ceea ce inseamna fie ca nu mai sunt pe placul copiilor, fie ca sunt prea scumpe pentru buzunarele parinților.

- Senatul a adoptat, marti, in plen, o propunere legislativa de modificare a Codului muncii prin care parintii copiilor de pana in 8 ani pot solicita patru zile lunar de telemunca, conform Agerpres. Propunerea legislativa va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz."La cerere,…

- Un baiețel de 2 ani și parinții lui au fost condamnați la inchisoare pe viața, in Coreea de Nord, dupa ce autoritațile de la Phenian au gasit o biblie in casa familie, scrie publicația britanica The Mirror, care citeaza un raportul Departamentului american de Stat privind libertatea religioasa la nivel…

- Mii de copii duc dorul unuia sau ambilor parinți plecați la munca in strainatate. Lipsiți de afecțiunea acestora, micuții sunt mai retrași, iar la școala se implica in tot mai puține activitați. Marturiile acestora sunt cutremuratoare.

- Completarea cererilor-tip pentru inscrierea in clasa pregatitoare incepe, miercuri, si se va realiza pana in 18 mai. Anterior a avut loc evaluarea dezvoltarii copiilor care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 si eliberarea recomandarii pentru inscrierea in invatamantul primar…