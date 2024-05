Stiri pe aceeasi tema

- Daca, dupa 90 de zile de romantism fulminant, v-ați trezit la capatul unei relații care parea promițatoare, nu sunteți singurii. Experții spun ca exista o explicație foarte buna a motivului pentru care lucrurile tind sa se incheie dupa trei luni, in cazul multor cupluri.

- Incepand de astazi, 20 mai, parinții iși pot reinscrie copiii la creșa sau gradinița pentru anul școlar 2024-2025. Reinscrierile se desfașoara in perioada 20-24 mai, iar rezultatele vor fi afișate pe 24 mai, la ora 14:00. Cererile trebuie completate și depuse pana pe 24 mai. Formularul de reinscriere…

- Incidentul a avut loc in jurul orei 22:30, cand parinții copilului, care se aflau intr-o scurta absența de acasa, au revenit și l-au descoperit pe micuț fara suflare. In ciuda eforturilor imediate de a alerta autoritațile, situația s-a dovedit a fi ireversibila.Ce au transmis oamenii legii in acest…

- Parintii au responsabilitatea sa isi protejeze copiii prin vaccinari, care constituie cele mai eficiente programe de preventie, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, in contextul in care, in judetul Arad, s au inregistrat in ultima saptamana 200 de cazuri de rujeola.El a subliniat, vineri,…

- De patru ani, o asociație din Romania organizeaza zboruri medicale gratuite pentru copiii grav bolnavi care sunt tratați in strainatate. S-a ajuns la zborul cu numarul 200, suma totala investita depașind șapte milioane de euro. Urmatorul obiectiv este achiziționarea unui avion-ambulanța.

- Noua oficii teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) și patru primarii au amenajat spații dedicate pentru copii, pentru a putea fi in siguranța atunci cind iși insoțesc parinții care sint angajați sau care au nevoie de serviciile acestor instituții publice. Una dintre…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca, incepind cu ziua de luni, 01 aprilie 2024, ora 08:00, parinții pot depune online actele pentru inscrierea copiilor in clasa I, noteaza Noi.md. Ei pot face acest lucru pe pe platforma :https://escoala. chisinau.md. Inregistrarea copiilor la școala este gratuita.Procedura…