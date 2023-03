Ce spune Ikea legat de salariile angajaților de la Timișoara Dupa ce mai mulți candidați pentru joburile oferite de Ikea la magazinul din Timișoara, care urmeaza sa fie deschis in perioada urmatoare, s-au plans de nivelul salariilor, reprezentanții companiei suedeze au venit cu cateva precizari: salariul net pornește de la 3.000 de lei lunar fix, acesta incluzand tichetele de masa și decontarea lunara a transportului, la care se adauga și o serie de beneficii. Ziarul Puterea a relatat, joi, ca mai multe persoane care au participat la interviuri pentru a obține un job la Ikea s-au plans ca li s-au oferit salarii de 1.800 lei (adica cu 100 lei peste salariul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

