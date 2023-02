Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Dan Carbunaru a precizat ca nu poate comenta punctul de vedere al companiei private OMV Petrom referitor la faptul ca nu va plati taxa de solidaritate, insa a asigurat ca legislatia din Romania va fi respectata, indiferent de ce „entitate discutam”. Fii la…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, miercuri, ca, in cateva zile, Romania va primi raspunsul de la Comisia Europeana daca taxa de solidaritate in energie va fi aplicata si OMV Petrom, dupa ce aceasta companie sustine ca nu trebuie sa o achite, precizand ca toata lumea va plati solidar acest…

- Deși a anunțat public faptul ca va plati in Austria taxa de solidaritate, nu in Romania, ministrul Energiei, Virgil Popescu, este ferm convins ca OMV va plati toate darile catre statul roman. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma, intrebat daca firma austriaca OMV Petrom va plati taxa de solidaritate,…

- ”Sunt convins ca toate companiile din Romania care sunt in acel Regulament European si in acea transpunere a Regulamentului vor plati. Toate companiile. Eu va spun ca toate companiile nu vor putea scapa, ati vazut si declaratia sefului ANAF”, a afirmat ministrul Energiei, Virgil Popescu, marti seara,…

- ”Taxa de solidaritate este, as spune, o responsabilitate a acelor producatori din domeniul energiei epntru ca profiturile pe care le-au obtinut in 2022 sunt substantial mai mari decat profiturile pe care le obtineau in anii anteriori. Sigur ca Romania si producatorii de energie din Romania vor plati…

- Sunt reacții in lanț dupa ce austriecii de la OMV Petrom au anunțat ca nu vor plati impozitul pe supraprofit in Romania, ci in Austria. "Este inadimisibil! Nu ne putem lasa calcati in picioare!", este mesajul dur care vine chiar din tabara PNL.

- Ministrul Finanțelor considera ca anunțul companiei austriece OMV ca nu va plati taxa de solidaritate in Romania este doar o strategie de „marketing de bursa”, care ii ajuta, pe moment, sa-și creasca acțiunile la tranzacționare. Adrian Caciu a explicat, la Euronews, ca cifrele care indica profiturile…

- Regulamentul UE 1854/2022, care a introdus o contributie de solidaritate cu caracter temporar, a fost transpus in legislatia romaneasca prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186 publicata in data de 29 decembrie 2022. In baza rezultatelor noastre financiare preliminare aferente anului 2022 si a…