- Prim-vicepresedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat partidul nu a avut niciun rol in numirea Vioricai Dancila la Banca Nationala a Romaniei (BNR), precizand ca guvernatorul a considerat ca are nevoie de experienta si expertiza acesteia, dar nu in calitatea ei de social-democrata.…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat marti, intr-un interviu acordat Epoch Times Romania, ca decizia Bancii Nationale a Romaniei de a o angaja pe fostul premier Viorica Dancila arata ca bolile cronice ale Romaniei sunt mult mai grave decat a crezut si ca, daca nu se da "un restart",…

- Știrea ca Viorica Dancila și Ioan Mircea Pașcu sunt cei mai noi consilieri din echipa BNR nu este falsa, din pacate, iar numirea lor afecteaza imaginea bancii naționale, spun reprezentanții USR-PLUS. Ei îi cer lui Mugur Isarescu sa reevalueze numirea celor doi membri PSD, argumentând ca…

- „Este cel care a manevrat-o pe Viorica Dancila inainte de a pleca Liviu Dragnea. Din acest motiv, am plecat de la Guvern. Domnul Lica Voinea a dorit sa ma scoata de acolo pentru ca eu eram cea care statea la ușa pana sa vina domnul Ica Voinea și știam cine intra, cine iese. (…) Ica Voinea a fost cel…

- Ludovic Orban a afirmat ca postul pe care ar urma sa-l ocupe Viorica Dancila nu este unul de mare importanta și ca, pana la urma, nu este rolul lui sa comenteze decizia luata la nivelul Bancii Centrale."Știrea initiala am inteles ca nu e adevarata. Am vazut ca este o dezmintire, ca e angajata ca un…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat marti ca nu comenteaza decizia Bancii Nationale de a o angaja pe Viorica Dancila pe un post de consultant, apreciind in mod ironic ca o recomanda "vocea si talentul".

