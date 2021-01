Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au dat amenzi uriașe, vineri seara, intr-un local din Centrul vechi al Capitalei, la o petrecere la care participau zeci de persoane. Potrivit Realitatea Plus , printre invitați se afla și Radu Gavriș, fostul șef de la Serviciul Omoruri din București, dar și mai mulți procurori. Politistii…

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu au ajuns din nou in fața judecatorilor in procesul de divorț și custodie a celor doi copii. De data aceasta, au fost audiați doar martorii Claudiei Patrașcanu, martora lui Gabi Badalau, menajera lui, fiind in carantina. „Nu s-a decis nimic, s-a amanat. Voia sa faca…

- Nick Radoi a aruncat bomba in scandalul dintre Ioana și Ilie Nastase! Afaceristul susține ca Ilie Nastase și-a agresat soția din cauza lui! Dezvaluiri incendiare, in direct la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars!

- Scandalul dintre Iulia și Mihai Albu este de neoprit! Vedeta și-a acuzat fostul soț de agresiune! Reacția lui Mihai Albu, in direct la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars! Ce i-a raspuns designer-ul?

- Un nou scandal a izbucnit in showbiz-ul romanesc! Florin Zamfirecu iese la atac și rupe tacerea in razboiul cu George Burcea! Ce a spus la Antena Stars? Marele actor il face cu ou și cu oțet pe fostul soț al Andreei Balan!

- Scandalul dintre Mihai Albu și fosta soție pare fara sfarșit. In timp ce Iulia susține ca designer-ul i-a stricat imaginea și ca nu mai suporta jignirile acestuia, barbatul se simte o victima.Mihai Albu și-a spus varianta in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde a marturisit ca vrea doar sa fie…

- Scandalul dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana este pe departe de a se incheia! Invitați in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu fizic, iar Silviu Prigoana telefonic, și-au adresat acuzații grave și jigniri, fara sa mai țina cont ca sunt in direct! Cei doi…

- Scandalul dintre Silviu Prigoana și Adriana Bahmuțeanu este pe departe de a se incheia! Dupa cinci ani de tacere, cei doi au ajuns din nou la cuțite! Invitat telefonic in cadrul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, Prigoana a inceput sa o injure in direct pe vedeta! Enervata la culme de acest…