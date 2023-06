Stiri pe aceeasi tema

- A fost panica marți seara in vestul țarii. La trei saptamani de la valul de seisme care au scuturat județele Timiș și Arad, marți a avut loc un nou cutremur. Acesta a avut magnitudinea de 5,3 pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 6,4 kilometri.

- Anterior, in jurul orei 20.26, in județul Arad, s-a produs un cutremur cu intensitatea de 5,2 pe Richter. Seismul a avur loc la o adancime de 15 km, a anunțat IGSU. Cutremurul de suprafața a fost simțit in mai multe localitați din Banat, Crișana și Ardeal. Unii oamenii s-au speriat și au ieșit pe strazi.…

- Un puternic seism s-a produs marți seara, in jurul orei 20.26, in vestul Romaniei, acesta resimțindu-se și in județele din norul țarii. Potrivit datelor transmise de catre Institutul de Fizica Pamantului, cutremurul a avut o magnitudine de 5 pe scara Richter, producandu-se in zona dintre Arad și Timișoara,…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 3,2 s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, la ora locala 0:24, in zona Crisana, judetul Arad, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 8 kilometri…

- Un nou seism puternic a zguduit aseara vestul Romaniei, in judetul Arad, la o adancime de 7 kilometri. Cutremurul de 4,3 pe Richter a avut loc in aproximativ aceeasi zona in care s-au produs seismele de luni seara. Cutremurul s-a produs la: 18 kilometri SE de Arad, 46 kilometri NE de Timisoara, 71…

- Cutremurul s-a produs la 22km SE de Arad, 46km NE de Timisoara, 75km SE de Bekescsaba, 91km N de Resita. Seismul vine la aproape doua ore dupa ce in aceeași zona a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 4,9 pe Richter. In ziua de 22.05.2023, 20:46:43 (ora Romaniei), s-a produs in Crisana, ARAD un cutremur…