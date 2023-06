Stiri pe aceeasi tema

- Programul de guvernare a Coaliției conține 161 de pagini și are ca termen 2024, iar prioritațile scrise pe primele pagini sunt educația și sanatatea. Doar ca nici Educația, sub sloganul Romania Educata și nici Sanatatea nu sunt bine, adica nu s-a facut mare lucru. Greva anunțata de profesori parea sa…

- In sedinta Guvernului Romaniei urmeaza sa fie adoptat un proiect de ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului din sistemul national de invatamant de stat. Amintim ca, prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, alaturi…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu și ministrul Educației, Ligia Deca, s-au intalnit, la Palatul Victoria, cu liderii sindicatelor din educație, pentru a dialoga pe tema revendicarilor acestora. In urma intrevederii, au fost prezentate urmatoarele…

- Dupa o noua runda de negocieri, de data aceasta cu ministrul Muncii și cel al Educației, sindicaliștii din Educație anunța sec: nu exista niciun motiv sa se renunțe la greva sau la amplul protest de marți. Dascalii cer in continuare majorari salariale pe care Guvernul nu pare ca ar vrea sa le accepte.…

- Secretarul general al Guvernului, Marian Neacsu, a declarat, miercuri seara, dupa negocierile cu liderii sindicatelor din invatamant, ca nu se poate vorbi de cresteri salariale si nu pot fi acordate sporuri. "Oferta suplimentara a Guvernului va fi aceea a acordarii unei sume in luna iunie si una in…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, duminica, in timpul negocierilor cu sindicatele, ca prioritatea Executivului este Educatia. Acesta a subliniat ca greva este o presiune in plus asupra tinerilor, inaintea examenelor. Executivul a transmis o inregistrare video cu interventia prim-ministrului, la inceputul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata seara, 20 mai, ca soluția pentru a rezolva cererile sindicaliștilor din Educație, care au anunțat ca de luni intra in greva, nu este doar la el ci la intreaga coalitie.El a spus ca decizia luata de președintele PSD, Marcel Ciolacu, aceea de a opri negocierile…

- „Caravana digitalizarii”, proiectul despre investițiile in digitalizare prevazute prin Planul Național de Redresare și Reziliența și cel de simplificare a procedurilor administrative pentru soluționarea cererilor cetațenilor si asigurarea accesului online la serviciile publice l-au adus la Timișoara…