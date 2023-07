Stiri pe aceeasi tema

- Relațiile lui Ștefan cel Mare cu Imperiul Otoman se pot rezuma cu o simpla aritmetica: din 47 de ani de domnie, voievodul a fost in conflict cu otomanii doar 13, iar infruntarile armate au insumat șase luni.

- Politistii de frontiera au fost nevoiti sa intrerupa calatoria a aproximativ 430 de copii in ultima luna, ca urmare a faptului ca parintii/insotitorii nu detineau documentele necesare. In ultima luna, politistii de frontiera au fost nevoiti sa intrerupa calatoria a aproximativ 430 cetateni romani minori,…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din comuna Miroslava, judetul Iasi, aflat la volanul unui microbuz care ducea mai mulți copii intr-o excursie la Barlad, a fost depistat baut de polițiștii de la rutiera, pe DN 15D. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, un echipaj…

- Pentru mare parte din lumea democratica, victoria lui Recep Erdogan la alegerile prezidențiale din Turcia a venit ca o surpriza. Pentru cei care cunosc bine regiunea, era asteptata. Tendinta de a vedea lumea conform propriilor dorinte se dovedeste a fi gresita, pentru ca nu se suprapune cu realitatea…

- O institutie importanta a judetului Neamt, Casa de Asigurari de Sanatate, nu are, de multi ani, suficient spatiu pentru mulțimea de documente pe care trebuie sa le arhiveze. Documentele sunt peste tot, in condiții improprii. “Au fost, cu siguranta, mai multe solicitari facute de noi catre Consiliul…

- Zeci de copii au acaparat pentru cateva ore Galeria de Arta a Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava cu zumzetul lor, cu veselia și prospețimea lor, școlari și preșcolari care au expus pe simeze lucrari de pictura, grafica sau alte tehnici plastice, spre incantarea publicului. Am ...