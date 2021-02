Ce sporuri aberante primesc bugetarii In fiecare luna mulți dintre bugetari incaseaza bani in plus pentru diverse motive care țin de condițiile de la locul de munca. Poate fi intocmita o lista intreaga de sporuri aberante pe care angajații de la stat le primesc. Dupa ultima ședința de Guvern premierul Florin Cițu a anunțat ca vor fi taiate din sporurile bugetarilor. Cițu: Am descoperit sporuri despre care nu știam ca exista In urma ședinței de Guvern care a avut loc miercuri premierul Florin Cițu a afirmat ca exista sporuri ale bugetarilor despre care nici macar nu știa ca exista. Șeful executivului a anunțat ca vor fi facute taieri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

