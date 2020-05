Ce speranţe îşi pune România în sprijinul european Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a susținut, la reuniunea ECOFIN, poziția Romaniei ca viitorul fond de recuperare sa fie nediscriminatoriu la nivelul UE 27 și sa se concentreze pe marile prioritați, inclusiv pe investiții, se arata intr-un comunicat de presa. „Ne dorim implementarea rapida și flexibila a instrumentului european pentru sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj in situații de urgența (SURE), care sa le permita statelor membre care au nevoie de finanțare sa utilizeze pe deplin aceasta oportunitate”, a precizat Florin Cițu. Acest instrument presupune o asistența… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

