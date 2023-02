Operatori privati ar urma sa le consolideze si sa le reintroduca in circuitul civil."Pentru a grabi consolidarea cladirilor cu risc seismic care se afla in patrimoniul municipalitatii si care nu pot la final de restaurare sa aduca vreun beneficiu administratiei, nu pot fi utilizate pentru o cladire administrativa, acestea pot fi date in concesiune pentru operatori privati, care pe banii lor sa le consolideze si apoi sa reintroduca in circuitul civil, in functie de destinatia respectiva. Municipalitatea castiga de doua ori: odata pentru ca nu investeste bani in cladirea respectiva si isi atinge…