In aceasta dupa-amiaza, din cauza numarului mare de mașini care ies și intra in oraș pe podul de la Maracineni, poliția rutiera a decis redirecționarea autovehiculelor care ies din oraș spre Rm. Sarat pe podul vechi (metalic). Totodata, mașinile care vin de pe șoseaua de centura sunt redirecționate spre podul nou. Astfel, sensul spre Rm. […] Articolul Ce soluție a gasit Poliția Rutiera pentru decongestionarea traficului pe podul de la Maracineni apare prima data in Opinia Buzau .