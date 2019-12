Stiri pe aceeasi tema

- Marie Fredriksson, solista trupei Roxette, a murit pe 9 decembrie, la varsta de 61 de ani, dupa o boala indelungata, informeaza marti publicatia britanica Mirror, scrie AGERPRES. Conform Mediafax, informatia a fost facuta publica de cotidianul suedez Express, citand un comunicat al familiei acesteia:…

- “Cu mare tristețe trebuie sa anunțam ca unul dintre cei mai mari și mai iubiți artiști ai noștri a disparut. Marie Fredriksson a murit in dimineața zilei de 9 decembrie”, a scris familia intr-un comunicat. Marie Fredriksson era casatorita și avea doi copii. …

- Una dintre cele mai vechi soliste ale ansamblului folcloric "Doina Gorjului", Ileana Bacitea, a decedat marți, 4 decembrie. Ea a cantat inca de la varsta de 15 ani, iar la 20 de ani a participat la un co...

- Solista de muzica populara Viorica Chiurciu trece prin momente grele, zilele acestea. Soțul ei, dr. inginer chimist Constantin Chiurciu, un cercetator de renume, s-a stins fulgerator. Impietrita de durere, Viorica Chiurciu și-a condus pe ultimul drum soțul ieri, 1 noiembrie, la Cimitirul Vechi din comuna…

- Andreea Rodiana Fumu avea 18 ani și visa sa aiba o cariera ca artista. Canta muzica populara, iar in urma cu cateva luni a aflat ca sufera de cancer. A luptat cu boala pana in ultima clipa. Andreea a murit pe un pat de spital din Viena, acolo unde facea chimioterapie. Andreea Rodiana Fumu avea 18 ani…