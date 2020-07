CE solicită României să adopte un program naţional de gestionare a deşeurilor radioactive care să respecte normele UE „Deseurile radioactive sunt generate de producerea energiei electrice in centralele nucleare sau de utilizarea materialelor radioactive fara a apela la energia electrica in scopuri medicale, industriale, agricole si de cercetare. Aceasta inseamna ca toate statele membre genereaza deseuri radioactive. Directiva instituie un cadru comunitar pentru asigurarea gestionarii responsabile si in conditii de siguranta a combustibilului uzat si a deseurilor radioactive, cu scopul de a asigura un nivel ridicat de siguranta si de a evita impunerea unor sarcini inutile asupra generatiilor viitoare. In special,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

