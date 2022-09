Cand regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, a murit joi, la varsta de 96 de ani, a lasat in urma nu doar națiunea și membrii familiei sale, ci și mult iubiții ei caini de rasa corgi. De-a lungul lungii sale vieți, regina a fost fotografiata in mod regulat cu […] The post Ce soarta vor avea acum celebri caini ai reginei Elisabeta? Rasa corgi a devenit sinonima cu monarhia britanica first appeared on Ziarul National .