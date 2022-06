Covid-19 este departe de a fi ultima pandemie a generației noastre. In ultimii ani, au fost virusurile Sras, Mers, apoi Ebola, gripa aviara, Zika, HIV și, mai nou, variola maimuței. Favorizate de stilul nostru de viața, zoonozele, boli transmise omului de animale, s-au inmulțit, marind ingrijorarea legata de noi pandemii, transmit Le Point și AFP. Interfața intre om și animal a devenit destul de instabila, observa, in urma cu cateva zile, dr. Mike Ryan, responsabil cu situațiile de urgența in cadrul Organizației Mondiale a Sanatații. Variola maimuței – monkeypox in engleza -, cauzata de un virus…