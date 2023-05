Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de persoane au fost prinse de politistii Antidrog si procurorii DIICOT, in ultimele zile, in Constanta, in timp ce aveau asupra lor droguri pe care incercau sa le vanda turistilor aflati in Mamaia, Costinesti sau Vama Veche. Peste o suta de persoane au fost prinse cu droguri in ultimele…

- Cocaina roz este cel mai nou drog care a intrat pe piața din Romania. Aceasta substanța interzisa care este la mare cautare in prezent, la petrecerile de pe litoralul romanesc provine din Columbia și a generat o isterie in Statele Unite ale Americii.

- Dupa ce scriitorul Teodor Baconschi si profesorul Adrian Papahagi au adresat o scrisoare deschisa Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane si Adunarii Nationale Bisericesti in care solicita ca Biserica Ortodoxa Romana sa celebreze Paștele la aceeași data ca și catolicii și protestanții, parintele…

- Sotheby's, unul dintre cei mai mari brokeri ai artei fine, va scoate la licitație cel mai valoros rubin din lume, existent la ora actuala. Bijuteria are 55,22 de carate și este cunoscuta sub numele de „Estrela de Fura”, nume care inseamna „Steaua Furei”, in portugheza.

- Consumul de droguri in randul tinerilor din Maramureș este o reala problema. Și mai grav este ca aceste droguri ajung in școli, obiceiurile nesanatoase sunt tot mai prezente la copii de varsta mica. Nu mai vezi acum adolescent care sa nu consume energizante ca și cum ar bea apa. Și exemplele ar putea…

- Ca in fiecare an, cu ocazia zilei de 1 Martie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au marcat ziua marțișorului prin oferirea de simboluri ale primaverii doamnelor și domnișoarelor participante la traficul rutier. Pe langa marțișoare, polițiștii doljeni le-au transmis…

- Primavara este pe drum și in curand vei fi prins intr-o frenezie de semanat semințe, de cultivat și de ingrijit gradina, pe masura ce aceasta revine la viața. Profita de aceste luni mai liniștite de iarna pentru a-ți organiza gandurile și pentru a lua un avans in noul an de gradinarit. In cele ce urmeaza…