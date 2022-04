Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare dintre noi avem plante de interior. Și poate ați auzit sau nu, ca plantele noastre de interior sunt puțin mai sensibile decat am crezut. Mulți dintre noi sunt mai ingrijorați de udarea excesiva a prietenilor noștri. Dar, se pare ca melodiile pe care le ascultam acasa ar putea avea un impact…

- Pe 1 aprilie va fi lansat One True Singer, primul talent show produs de Max Originals in Romania și realizat de Global Records. Show-ul imbina producția de tip reality-show cu cea de talent-show și va pune sub lumina reflectoarelor tineri artiști care vor demonstra ca au tot ce le trebuie pentru a deveni…

- Chiar daca toate zodiile vor avea noroc și succes in luna martie, unii nativi vor fi campionii lunii martie.Zodii norocoase in luna martie - TaurCei nascuți in zodia Taur vor trage lozul norocos. Primavara vine cu vești bune pe toate planurile. Aceștia sunt vazuți din ce in ce mai bine la locul de munca…

- In perioada 26 ianuarie – 07 februarie 2022, in cadrul Autoritații Aeronautice Civile s-a desfașurat misiunea de audit ICAO USOAP (Universal Safety Oversight Audit Programme). In contextul auditarii domeniului aviației civile a Republicii Moldova de catre experții Organizației Aviației Civile Internaționale…

- La 18 ani abia impliniți, Raisa se poate mandri deja cu un palmares muzical important dar, mai ales, cu bazele solide ale unei cariere care se anunța de mare succes. "Iubesc muzica din tot sufletul și pun pasiune in tot ce fac, iar aceste lucruri, dublate de munca, mai devreme sau mai tarziu, vor da…

- ​Președintele PNL, Florin Cîțu a declarat luni, în legatura cu pierderea a doua miliarde de euro din PNRR, ca ”este un scenariu care a fost luat în calcul” și este o urmare a faptului ca ”am crescut mult mai rapid decât prevedea Comisia Europeana”. Declarația…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta decizia Consiliului Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) de lansare a negocierilor de aderare cu Romania. "Salut calduros decizia OCDE de astazi de deschidere a negocierilor de aderare cu Romania. Multumesc secretarului general Mathias Cormann…

- In deplasarea de saptamana aceasta din Republica Moldova am avut o intrevedere cu domnul Ion Ceban, primarul general al Chișinaului, municipiu infrațit, din anul 2011, cu Alba Iulia, dar și cu Primul Ministru al țarii, doamna Natalia Gavrilița. De altfel premierul moldovean a și avut o ședința de lucru…