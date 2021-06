Ce seriale SF poți vedea pe Netflix vara asta. Pasionații de filme au la dispoziție un catalog imens și variat oferit de platforma de streaming Netflix, mereu completat cu noi și noi titluri cinematografice. Gandindu-ne cum sa te ajutam in alegerea unui SF am pregatit o lista de sugestii. Sense 8 (serie noua) Echipa de regizori care au lansat magistrala serie Matrix sunt și in spatele Sense 8. Producția inglobeeaza echipe tehnice și actori diferiți in intreaga lume, in care premisa e legatura psihologica intre 8 oameni complet diferiți, din culturi și țari diferite. Cei opt “se simt” reciproc.…