- Partidul Social Democrat ndash; PSD ndash; prelungeste masura limitarii adaosului comercial la alimentele de baza pana la finalul anului 2024. Decizia vine in urma unui numar mare de solicitari din partea romanilor care isi doresc ca aceasta practica sa continue, transmite PSD.Facem preiczarea ca ordonanta…

- Roșia Montana, statul roman a caștigat! Ce facem mai departe, ne spune jurnalistul Constantin Rudnițchi , la Dialogurile Puterii. Deocamdata, motivația este in negociere intre parți. A contat faptul ca statul roman s-a considerat ca a acționat totuși cu buna credința in aceasta poveste. Exista și povestea…

- Abigail Shrier a scris o carte și s-a documentat temeinic pentru ea. Volumul ei conține buna parte din experiența personala, dar și o analiza veridica a generației actuale de copii. Ea susține ca mai toți parinții din ziua de azi iși doresc sa-și creasca copiii diferit de felul cum au fost crescuți…

- Primaria Comunei Mihai Viteazu atrage atenția cetațenilor asupra pericolului major pe care il prezinta arderea vegetației uscate, in special a miriștilor. O mica neglijența poate provoca un incendiu devastator, cu consecințe grave: Distrugerea habitatelor naturale și a biodiversitații: Cheile Turzii,…

- O femeie, din comuna gorjeana Draguțești, satul Talvești, a fost reținuta pentru 24 de ore pentru tentativa de omor. Suspecta este acuzata ca, pe fondul consumului de alcool, și-a injunghiat ieri concubinul cu un cuțit. „Conform probatoriului administrat pana in prezent in cauza s-a retinut ca, in seara…

- Atacantul Harry Kane spune ca Bayern Munchen "nu va renunta niciodata", dupa ce capitanul Angliei a marcat golul victoriei in prelungiri impotriva lui RB Leipzig, in campionatul Germaniei, conform news.ro. Kane a marcat in finalul partidei, dupa ce a deschis scorul cu stangul, inainte ca Benjamin…

- Societatea se schimba și evolueaza cu o viteza uluitoare, iar noi ne adaptam, fiecare in felul nostru personal. Suntem expuși in mod constant la stimuli ce induc ideea de consum, ideea unui anumit standard de frumusețe sau a unui anumit standard social, uneori totul se desfașoara accelerat și, in felul…

- \"\"Ma astept ca in acest an 18 aliati sa cheltuiasca 2% din PIB-ul lor pentru aparare\"\", a declarat Jens Stoltenberg inaintea reuniunii ministrilor apararii din tarile NATO. El a remarcat ca in 2014 bugetul apararii era de 2% din PIB doar in trei state din NATO.Inaltul oficial aliat a adaugat ca…