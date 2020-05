Stiri pe aceeasi tema

- Programul cuselor aeriene ramane extrem de redus la Aeroportul Otopeni cel puțin pana in 15 mai, dupa ce Ordonanța Militara 10 a prelungit suspendarea pana in 14 mai a zborurilor comerciale spre Italia, Franța, Germania, Marea Britanie, Belgia, Olanda, Elveția, Austria, Turcia, și pana in 11 mai, a…

- Opt curse aeriene au fost programate vineri pentru decolare de pe Aeroportul Otopeni, trei dintre acestea pentru transportul lucratorilor romani in Germania, potrivit purtatorului de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, Valentin Iordache. Este vorba despre curse catre Madrid, Barcelona,…

- Trebuie sa recunoastem ca Romania este in haos. De la o ora la alta, situatia in tara noastra se modifica privind raspandirea cu repeziciune a temutului coronavirus. In spialele din tara, fie ca vorbim de cele din judete, fie ca vorbim de spitalele din Bucuresti, este un haos total si asta datorita…

- Barbatul de 72 de ani a venit pe 29 februarie din Italia și, deși trebuia sa ramana izolat in casa, intrucat venea dintr-o zona cu numeroase cazuri de coronavirus, acesta a ieșit din casa și a intrat in contact cu doua persoane, a anunțat prefectul de Galați, Gabriel Avramescu.”Pe data de 3 martie a…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, dupa confirmarea noului coronavirus la barbatul din București, care a venit de la Roma, „zona necontaminata”, și a ajuns pe Aeroportul Otopeni, ca sunt discuții pentru extinderea zonei de restricție la pasagerii din toata Italia.…

- In cinci dintre zborurile planificate pentru decolare incepand cu ora 8:00 este vorba despre companii din Romania. Zborurile erau planificate a fi efectuate catre Stockholm (8:25), Suceava (8:15, zborul RO801 si AZ4999), Belgrad (8:10), Sofia (8:05, zborul RO291 si FB1806) si Sibiu (8:00). adevarul.ro

- Haos organizatoric pe aeroporturile din țara, unde sosesc zboruri din Italia. Deși oficialii s-au laudat ca totul este sub control, pasagerii care vin din zone afectate NU sunt plasați in carantina, iar informațiile pe care le transmit sunt contradictorii.In prima faza, controalele au fost facute empiric,…

- Peste 1,3 miliarde de euro s-au investit in ultimii 7 ani in județul Bistrița-Nasaud, spune președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, care susține ca este vorba doar despre investițiile publice realizate in județ. ”Județul nostru s-a schimbat profund in bine in ultimii ani,…