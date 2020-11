Ce se va intampla cu partiile de schi din Europa. Austria si Italia nu se pun de acord in privinta inchiderii Austria se opune propunerii formulate de autoritatile italiene vizand inchiderea partiilor de schi din intreaga Europa in perioada vacantelor de sfarsit de an, in ideea de a opri raspandirea pandemiei de coronavirus.



"Pentru industria turistica din Austria si turismul sau de iarna, pandemia de Covid-19 este o enorma amenintare din orice punct de vedere, atat al sanatatii dar si economic", a declarat marti ministrul austriac al Finantelor, Gernot Blumel. Potrivit acestuia, inchiderea partiilor de ski ar insemna venituri pierdute de ordinul a 2,4 miliarde de euro in cele trei saptamani… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

