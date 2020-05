Ce se va întâmpla cu învătământul online din toamnă. Se întorc elevii la școală? Ministrul Educației, Monica Anisie , a vorbit si despre posibilitatea de a avea din nou cate 30-32 de elevi in sala de clasa, odata cu reinceprea anului scolar. „La acest moment, scenariul acesta nu-l vad posibil. Nu ne mai putem intoarce la salile de clasa pline cu 30 și ceva de elevi. Este clar ca trebuie sa luam masuri de la toamna pentru a reduce numarul de copii la clasa”, a explicat ministrul. Si continua: „Ramane de vazut și in funcție de evoluția epidemiologica din Romania. Acum este momentul in care nu putem sa ne pronunțam noi de la Ministerul Educației, așteptam raspunsuri de la Ministerul… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

