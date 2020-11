Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, l-a numit pe Alejandro Mayorkas secretar al Departamentului de Securitate Interna, fiind așteptat ca acesta sa aduca ample reforme politicilor dure privind imigrația implementate de administrația Trump, relateaza NBC News . Mayorkas va fi primul…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a anuntat luni ca l-a demis pe ministrul apararii, Mark Esper, transmit Reuters si AFP.'Mark Esper este demis', a scris Trump pe Twitter. 'Sunt incantat sa anunt ca Christopher C. Miller, foarte respectatul Director al Centrului National…

- "Felicitari presedintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Astept cu nerabdare sa consolidam in continuare puternicul si dinamicul nostru Parteneriat Strategic in toate dimensiunile sale. Romania va continua sa lucreze pentru a consolida securitatea, prosperitatea si rezistenta comunitatii noastre…

- Donald Trump si-a anuntat victoria la alegerile prezidentiale din Statele Unite. "Am castigat aceste alegeri, cu un avans mare!", a scris republicanul Donald Trump, pe Twitter. I WON THIS ELECTION, BY A LOT! November 7, 2020 In schimb, o proiectie BBC arata ca democratul Joe…

- REZULTATE ALEGERI SUA. In timp ce numararea voturilor continua, Donald Trump tocmai a spus de la Casa Alba ca va castiga ''cu usurinta'' daca ''voturile legale'' sunt numarate, dar ca daca sunt incluse ''voturile ilegale'', democratii ''pot incerca incerca sa ne fure alegerile''. Foarte repede,…

- Relatia cu Statele Unite ale Americii ramane una fundamentala, a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis, in cadrul unei conferinte de presa. Afirmatia a fost facuta in contextul alegerilor prezidentiale din SUA. Seful statului a vorbit de recentele acorduri intre cele doua tari. "Ne mai despart…

- Autor: Publicat: 14 Iunie, 2012 - 09:59 Sorin Rosca Stanescu Autentificare pentru a posta comentarii Foarte curios! Mai intai, șeful consilierilor lui Donald Trump anunța o dezvaluire de mari proporții privind actele de corupție ale familiei Biden la București. Dupa care insuși Donald Trump, cu doar…

- CHIȘINAU, 30 aug - Sputnik. India inregistreaza, in prezent, cea mai rapida creștere a numarului de cazuri de coronavirus din lume, raportand peste 75.000 de infecții noi pe zi. Orașele aglomerate, stresul blocajului și lipsa de urmarire a contacților au raspandit Covid-19 in fiecare colț al țarii…