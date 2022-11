Ce se poate întâmpla cu Delta Dunării Delta Dunarii s-a format de-a lungul a 10.000 de ani, fiind considerata cel mai tanar pamant romanesc. Este cea mai bine conservata delta din Europa, iar din anul 1990 este parte a Patrimoniului Mondial UNESCO, fiind considerata Rezervație a Biosferei. Dar acest statut poate fi pierdut! Ce se poate intampla cu Delta Dunarii? Delta Dunarii isi va pierde statutul de Rezervatie a Biosferei, daca schimbarile climatice se vor mentine. Afirmația ii aparține Vioricai Bisca, directoarea executiva a Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD). Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

