Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca beneficiaza de dotari de inalta tehnologie, din fonduri europene."Consiliul Judetean Cluj a incheiat contractele pentru achizitionarea a 27 de noi aparaturi si echipamente medicale de ultima generatie. Acestea au fost achizitionate in cadrul proiectului…

- Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca beneficiaza de dotari de inalta tehnologie, din fonduri europene."Consiliul Judetean Cluj a incheiat contractele pentru achizitionarea a 27 de noi aparaturi si echipamente medicale de ultima generatie. Acestea au fost achizitionate in cadrul proiectului…

- Proiectul a avut ca element central modificarea legislației aplicabile activitații de control fiscal, pentru a oferi cadrul necesar intensificarii controalelor la distanța și a verificarilor țintite, in funcție de riscul fiscal al contribuabililor Deloitte Romania a asistat Agenția Naționala de Administrare…

- Senatorul Lucian Trufin: Guvernul Romaniei susține modernizarea infrastructurii rutiere in mediul rural cu fonduri europene Senatorul Lucian Trufin anunța deschiderea apelurilor destinate administrațiilor publice locale, pentru doua linii de finanțare europeana privind crearea sau modernizarea infrastructurii…

- Senatorul Lucian Trufin anunța deschiderea apelurilor destinate administrațiilor publice locale, pentru doua linii de finanțare europeana privind crearea sau modernizarea infrastructurii rutiere de baza in mediul rural (DR-28) și a infrastructurii de acces agricol (DR-27).

- FOTO| Strazile „Tineretului”, „Arini”, „Zavoi” și „Crangului” din Sebeș au fost modernizate cu peste 7 milioane de lei! Investiție din fonduri europene Obiectivul de investiții prin care s-a dorit modernizarea strazilor „Tineretului”, „Arini”, „Zavoi” și „Crangului” din municipiul Sebeș s-a finalizat.…

- In lumina evaluarilor agențiilor de rating, Ciuca subliniaza potențialul economiei romanești. "Am vazut ca toate agentiile de rating au pastrat evaluarile de anul trecut, ca atare avem in continuare o abordare stabila si in viitor, sunt alte agentii care spun ca in 2025 avem potential sa depasim Polonia."Fostul…

- Conform unor date ale Ministerului Dezvoltarii, municipiul Turda este pe locul 2 in județ, in privința bugetului total de venituri, la nivelul anului 2022, dupa Cluj-Napoca. Deși sunt localitați aproape similare, Turda depașește Dejul in privința veniturilor totale la buget: Turda are 264.9 milioane…