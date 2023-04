Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Daniel a transmis, in mesajul oficial catre credinciosi, ca Sfintele Pasti „lumineaza toata viata Bisericii si a fiecarui crestin, deoarece prin botez, pocainta, euharistie si milostenie ne unim cu Hristos cel rastignit si inviat, biruitorul mortii”.„In Noaptea de Paste va asteptam! Acum…

- Romanii mai au puțin de indurat iarna care s-a intros in țara. Urgia alba care a dat peste cap Romania schimba directia! Ce se intampla cu vortexul polar și cum va fi vremea de cele mai mari sarbatori ale anului. Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru Florii si Paste 2023. Vortexul polar schimba…

- Diana Giurgiu, meteorolog ANM, a vorbit la Realitatea PLUS despre evoluția vremii in aceasta perioada."Acest episod de vreme deosebit de rece dureaza de ieri, astazi se resimte in toata țara, și se va face simțit și pe parcursul zilelor urmatoare. Temperaturile maxime sunt cam intre 2 și 10 grade. In…

- Moartea recenta a unui blogger militar rus a incins spiritele atat in Rusia, cat și in Ucraina, astfel ca parerile referitoare la acest eveniment nu au intarziat sa apara. Consilierul lui Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, a transmis un mesaj menit sa sublinieze ticaloșenia Rusiei, care afecteaza…

- Celebra divizie americana 101st Airborne Division, ce are cantonate trupe la baza militara de la Mihail Kogalniceanu (Constanța) a facut un anunț cu privire la ceea ce se va intampla in perioada urmatoare in Romania, dar și in alte țari NATO din flancul estic.

- Fotbalul romanesc are o borna majora. A fost ceva inainte de Gica Hagi, a urcat pe varfuri cu Gica Hagi și a decazut dupa retragerea lui Gica Hagi. Dar oare cine este Gica Hagi? Gheorghe Hagi s-a nascut la Sacele, Constanța, sat aflat la nord de Navodari spre Istria sat la 5 februarie 1965. A fost de…

- Designerul vestimentar, Paco Rabanne a murit la murit la varsta de 88 de ani.Designerul de moda este cunoscut pentru creațiile sale spectaculoase, dar și pentru gama de parfumuri. ”Casa lui Paco Rabanne dorește sa-l onoreze pe designerul și fondatorul nostru vizionar, care a murit astazi la varsta de…

Este ancheta pentru moarte suspecta la Constanța, dupa ce un barbat a fost gasit decedat, duminica, intr-un șanț din localitatea Sacele.