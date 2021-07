Stiri pe aceeasi tema

- De cinci ani de zile formeaza un cuplu, iar recent au aparut zvonuri cum ca s-au desparțit. Mario Fresh a vrut neaparat sa puna capat acestor speculații. A dezvaluit ce se intampla intre el și Alexia Eram, fiica Andreei Esca. „Suntem exact cum vedeți voi la televizor. Nu ne ascundem cu absolut nimic,…

- Mario Fresh (21 de ani) și Alexia Eram (20 de ani), fiica Andreei Esca (48 de ani), formeaza un cuplu din anul 2016. Alexia și Mario s-au cunoscut in vara anului 2015, la aniversarea ei. „A venit sa cante la ziua mea. (…) Mie imi placea de el dinainte sa fim impreuna. Dupa ne-am imprietenit pe 20 și…

- Ce se intampla intre Mario Fresh și Alexia Eram? Unul din cele mai cunoscute și discutate cupluri tinere din showbi-ul romanesc sunt sau nu la un pas de desparțire? Fanii sunt surprinși de ce se intampla cu fiica Andreei Esca. Un detaliu i-a facut clar sa se gandeasca la sfarșitul poveștii lor de dragoste.…

- Mario Fresh și Alexia Eram, fiica Andreei Esca de la PRO TV, formeaza un cuplu de milioane, cu lipici la bani. Daca Alexia caștiga mii de euro, din reclame, dar și din postarile online, iata ca și Mario Fresh contribuie serios la bunastarea lor financiara. Reporterii Impact.ro au aflat cați bani caștiga…

- Deși se zvonea ca ar avea planuri de nunta, se pare ca Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au decis sa se desparta și au confirmat deja vestea. Daca Gabi Badalau a ținut sa transmita un mesaj cat se poate de elegant, Bianca a optat pentru o replica ceva mai criptata. Gabi Badalau: „Bianca merita ceva…

- Mario Fresh și Alexia Eram se iubesc de cand erau copii. Cei doi impartașesc cu fanii toate intamplarile din relația lor și nu se dau niciodata inlaturi de a spune lucrurilor pe nume, insa ceea ce il deranjeaza pe artist cel mai tare la fiica Andreei Esca e faptul ca mereu are un sentiment de gelozie…

- Mario Fresh a dat tot din casa. Ce ii face iubita lui Alexia Eram de peste 3 ani de zile. Artistul abia acum a spus adevarul, in cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”. Cum reacționeaza fiica Andreei Esca in momentul in care partenerul ei este curtat de alte domnișoare. Cum il terorizeaza Alexia…

- Mario Fresh, in varsta de 22 de ani si Alexia, in varsta de 20 de ani, formeaza de mai mulți ani un cuplu și se ințeleg mai bine ca niciodata. Recent, cei doi s-au fotografiat impreuna in pat și au publicat totul pe Instagram. Mai mult, artistul a facut și o dezvaluire, din relația lui cu fiica Andreei…