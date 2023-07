Stiri pe aceeasi tema

- Seful serviciului rus de informatii externe (SVR), Serghei Nariskin, a declarat miercuri ca el si omologul sau de la CIA, William Burns, au discutat "ce sa faca cu Ucraina" intr-o convorbire telefonica ce a avut loc la sfarsitul lunii trecute, a anuntat agentia rusa de stiri TASS, citata de Reuters.The…

- Directorul Agenției Centrale de Informații a SUA (CIA), William Burns, in timpul unei calatorii clandestine in Ucraina, in iunie, a discutat despre planurile Kievului de a returna teritorii și de a negocia cu Moscova inainte de sfirșitul anului 2023, a comunicat The Washington Post. Potrivit sursei,…

- Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a vorbit in fața angajaților PA despre o scrisoare primita de la directorul Agenției Proprietații Publice, Alexandru Musteața, in care acesta ar fi elucidat scheme de corupție cu implicarea judecatorilor și a procurorilor. In schema ar fi figurat inclusiv…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat ca se impune o reformare a Consiliului de Securitate ca urmare a razboiului din Ucraina și a pandemiei.Declarația a fost facuta duminica in timpul unei coferințe de presa. Secretarul general al ONU a spus ca a venit…

- Apar informații tulburatoare legate de razboiul din Ucraina, dar mai ales, de lucrurile pe care le ascunde Rusia, in ciuda aparențelor pierderi masive inregistrate de trupele lui Vlaidmir Putin. Șeful NATO din Europa avertizeaza Occidentul sa fie precaut, caci dușmanul nu este nici pe departe la un…

- Șeful gruparii Wagner a deschis un conflict de mare anvergura in urma cu cateva zile, atunci cand i-a avertizat pe oficialii usiei, in frunte cu Vladimir Putin, ca trupele lui vor parasi Bahmutul din cauza lipsei de muniții și condiții. Evgheni Prigojin a revenit, marți, cu un nou discurs plin de injurii,…

- Șeful galeriei celor de la Rapid a vorbit pentru GSP despre prima pe care fanii o promisesera jucatorilor, in cazul unei victorii cu FCSB. „Le-am oferit inainte de meci baieților o prima. M-am gandit cu Gigi (nr. Corsicanu, fostul șef de galerie) și cu baieții din galerie sa-i ajutam, dar ne-au refuzat,…

- De-a lungul razboiului, mai mulți lideri internaționali au vizitat Ucraina, care a fost invadata de ruși. Deși la inceput, mulți s-au temut de consecințele exprimarii publice a solidaritații fața de poporul atacat, cu timpul, vizitele in Ucraina au inceput sa fie privite drept un semn de solidaritate…