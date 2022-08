Stiri pe aceeasi tema

- Foarte multe persoane, imediat cum deschid ochii, sunt cu ganduul la o ceașca de cafea. Ba chiar sunt unii oameni care nu pot funcționa daca nu au baut, la prima ora, macar o gura de cafea. Exista insa și o categorie de persoane care nu consuma aceasta bautura deloc, așa ca iși iau energia și țin cont…

- Cafeaua este una dintre cele mai consumate bauturi din intreaga lume, iar aceasta poate avea numeroase beneficii, insa și riscuri asupra sanatații. Specialiștii recomanda o pauza timp de cateva zile pentru organismul tau. Exista persoane care nu au consumat niciodata cafea, insa sunt și oameni care…

- Un nou amestec face furori pe internet. Cafeaua este una dintre cele mai consumate bauturi de catre intreaga omenire. Aceasta are multe beneficii asupra organismului, iar asta nu mai este un secret. De asemenea, și lamaia este consumata in cantitați mari datorita vitaminelor pe care le conține și pentru…

- ”PSD nu a propus evident aceasta masura, noi am propus o alta masura, legata de plafonarea pretului si in special a adaosului comercial al distribuitorilor, pe tot lantul comercial, astfel incat sa scada cu adevarat pretul la pompa. Asta e o scadere destul de mica. Datoria premierului e sa faca legislatie…

- Cafeaua este bautura consumata de majoritatea lumii pe timpul dimineții, deoarece aceasta iți da energie pe tot parcursul zilei și te trezește din oboseala. Ei bine, nu toata lumea știe ce se intampla daca bei espresso. Se produce o reacție neașteptata in organism!

- Cafeaua este bautura pe care cei mai mulți o consuma la primele ore ale diminetii, pentru a avea enrgie intreaga zi. Puțini sunt insa cei care știu ca are și numeroase efecte benefice, pe langa faptul ca amplifica nivelul de energie.

- Zi de zi ne lovim de mai numeroase probleme in gospodarie, dar este bine de știut ca pentru multe dintre ele avem soluții la indemana, mai aproape decat am putea crede. In cazul rufelor, de pilda, ni se intampla de multe ori ca hainele sa ramana patate chiar și dupa ce le scoatem din mașina de spalat.…

- Nivelul marii a atins in China noi recorduri in 2021, crestere determinata de ridicarea temperaturii apelor si de topirea ghetarilor si a calotelor glaciare, a informat guvernul intr-un raport. Nivelurile apei de coasta au fost cu 84 mm mai crescute in 2021 decat media aceleiasi perioade intre 1993…