- De multe ori, fara sa ne dam seama, facem anumite greșeli. Și, tot de multe ori, oamenii invața pe pielea lor ce trebuie sa faca. De exemplu, daca lasați hainele in mașina de spalat prea mult timp, acestea incep sa miroasa. Asta se intampla din cauza dezvoltarii bacteriilor și a mucegaiului. Cand se…

- Se mai intampla sa uitam de anumite alimente, precum painea, pentru o perioada mai lunga de timp. Fara sa ne dam seama, ea mucegaiește și consumam cateva felii. Ce efecte are mucegaiul asupra organismului, afla in urmatoarele randuri. Cat de mult afecteaza mucegaiul sanatatea Ai terminat de facut sandwich-ul…

- Acțiuni desfașurate in sistem integrat de catre structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne In data de 13 mai a.c., in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 1063 persoane și 175 autovehicule. Din cele 1063 persoane,…

- Autoritatile din Grecia au anuntat ca renunta la certificatul verde pe durata sezonului estival. Persoanele care calatoresc in tara nu mai trebuie sa prezinte documente care atesta vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala. maca va ramane obligatorie in interior, cel putin in luna mai.

- Daca nu ai facut asta pana acum este momentul sa o faci. Trebuie neaparat sa introduci ceaiul verde in alimentația ta zilnica. Ceaiul verde are numeroase beneficii asupra organismului. Are numai efecte pozitive asupra corpului nostru, iar ele se vor observa destul de rapid.

- Testul de inteligența superioara care iți arata daca ai IQ-ul peste 130. Numai cei cu ochii ageri vad greșeala din poza. Testele de inteligența reprezinta o metoda ce face parte din diagnosticul psihologic, stabilind, de fapt, gradul de inteligența al unei persoane. In ce privește coeficientul de inteligența,…

- In data de 13 aprilie a.c., in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 1045 persoane și 116 autovehicule. Din cele 1045 persoane, 799 sunt cetațeni ucraineni. Pana la ora 16.00 nu au fost solicitari de azil sau de protecție temporara…

- Tristan și Cobra Tate sunt acuzați de sechestrate de persoane și viol, iar in urma cu doua zile mai multe echipaje au ajuns la vila celor doi milionari. Avocatul acestora, Eugen Vidineac, face declarații la Acces Direct despre ce-ar intampla la petrecerile organizate de ei.