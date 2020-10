Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile fața in fața in Capitala vor fi suspendate cel mai probabil de marți, spune ministrul Educatiei Monica Anisie. Intrebata, duminica, la Digi24, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a...

- Cursurile fața in fața in Capitala vor fi suspendate cel mai probabil de marți, spune ministrul Educatiei Monica Anisie.Intrebata, duminica, la Digi24, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat o rata a infectarilor cu noul coronavirus, in ultimele 14 zile, in Bucuresti, de 3,02, ce…

- "Scenariul roșu nu se poate aplica, atata vreme cat rata de infectare se raporteaza la o cifra a populației de acum 10 ani, care nu mai este de actualitate. Prefectul este in concediu, nu putem noi convoca Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența. Politicienii prefera sa se imbolnaveasca…

- Rata de infectare cu COVID in București este 2,89, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, joi, ca autoritațile se pregatesc de intrarea in scenariul roșu in București: NU va programați concediile in aceasta iarna! Raed Arafat avertizeaza “La nivelul…

- "Astazi au fost inaintate de catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti catre Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti alte 18 dosare, dintre care 15 pentru trecere in scenariul rosu si 3 pentru revenire la scenariul galben", a precizat Roxana Cercel. Potrivit…

- Ziarul Unirea Bucureștiul intra in SCENARIUL ROȘU. S-a depasit incidenta de 3 cazuri la 1000 de locuitori in ultimele 14 zile Capitala intra de astazi in scenariul roșu, dupa ce INSP a anunțat marți ca incidența cumulata a cazurilor de coronavirus din ultimele 14 zile a depașit 3,11 la 1000 de locuitori.…

- COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA VRANCEA Astazi a avut loc o noua ședința extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea, pentru stabilirea unor masuri in cadrul unitaților/instituțiilor de invațamant in condiții de siguranța epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor…

- Tot mai multe școli din București migreaza de la scenariul galben la scenariul roșu. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), Roxana Cercel, anunța ca 17 scoli din Capitala au trecut din scenariul galben in cel rosu. „Este vorba despre 17 scoli care au trecut…