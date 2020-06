Stiri pe aceeasi tema

- "Beneficiarii biletelor de tratament balnear pot reveni, incepand de astazi, pentru a incepe procedurile de recuperare asa cum au fost prescrise de medicul lor de specialitate. Eu verific ca totul sa fie pus la punct, stiu ca si-au dorit sa revina pentru ca au diverse afectiuni si au nevoie de tratament…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, face o vizita de lucru la centrul de tratament Dacia din Covasna, in contextul reluarii activitatii de tratament balnear pentru pensionari, pentru a vedea care sunt conditiile in care sunt primiti pensionarii si pentru a se asigura ca sunt…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pornește un adevarat maraton de vizite la romanii din strainatate. Dupa ce a fost in Germania, Alexandru a declarat vineri ca intentioneaza sa mearga in Italia si Spania pentru a discuta cu romanii din aceste tari despre conditiile de munca si calitatea vietii…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca mai multe persoane au sunat-o, de 1 Mai, si i-au spus ca asociaza munca cu ea. "Daca reusesc, la finalul acestui mandat, sa imprim, cat se poate si acolo unde am posibilitatea, cultura muncii facuta cu seriozitate, pentru mine nu este putin lucru", spune…

- "De indata ce bugetele ANOFM si ANPIS sunt alimentate, la finalul procedurilor interne, cu fondurile de la rectificarea bugetara, cea de-a doua parte a platilor pentru solicitarile verificate aferente somajul tehnic se si fac. M-am asigurat astazi ca totul este pregatit", a scris Violeta Alexandru.Ministrul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a explicat, intr-o postare pe Facebook, in ce conditii poate interveni statul roman, in situatiile de abuzuri ale angajatorilor din strainatate la adresa romanilor care merg la munca in Germania. Conditia este ca cei care au plecat la munca sa aiba contracte legale…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a anunțat ca se implica incazul romanilor plecați in strainatate. Violeta Alexandru i-a cerut omologuluidin Germania sa acorde atentia cuvenita conditiilor de munca pentru muncitoriiromani.„Am solicitat o discutie cu ministrul Muncii din Germaniapentru ca doresc sa…

- Stimulentul de insertie pentru contractele de munca care au fost suspendate sau care au incetat pe durata de starii de urgenta se acorda, neintrerupt, pentru 90 de zile, a anunțat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru.