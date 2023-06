Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii care corecteaza lucrarile de la Evaluarea Naționala și examenele de bacalaureat vor primi mai mulți bani incepand cu anul acesta, potrivit unui ordin semnat de Ministrul Educației, Ligia Deca. De asemenea, vor avea parte de o creștere atat personalul implicat in comisiile din cadrul examenelor…

- Incidentul s-a petrecut seara trecuta. Un student de excepție de la Facultatea de Drept din cadrul UBB Cluj s-a aruncat de la etajul 3 al blocului in care locuia și este in stare grava la spital Potrivit clujust.ro, echipajele de pompieri- ambulanța și polițiștii au fost solicitați miercuri seara sa…

- A trecut deja o saptamana de cand profesorii au declanșat greva in toata țara, iar negocierile cu Guvernul nu au dus la nicio ințelegere pana in prezent. In acest context, profesorii de la Colegiul Național „Mihai Viteazu” din Turda au un mesaj pentru elevi: „Dragii nostri elevi, Suntem in mijlocul…

- Centrul SPA aparținand de Hotelul Potaissa va avea un program special de 1 Iunie și Rusalii. Complexul Balnear Potaissa e locul in care relaxarea și starea de bine sunt la ele acasa! Profitați din plin de acest prilej pentru o binemeritata pauza de incarcare – relaxare pentru trup, minte și suflet.…

- In cursul zilei de duminica, TurdaNews informa despre cazul tanarului in varsta de 20 de ani care s-a aruncat de pe un bloc din Manaștur. La caz au intervenit echipajele ISU Cluj, SMURD și ambulanța. Tanarul a suferit mai multe traumatisme și a fost transportat in stare critica la spital. Acum medicii…

- Salina Turda va avea un program special in minivacanța de 1 Mai. Reamintim ca de Paște a fost un adevarat record de turiști, aproape 20.000 de vizitatori! Pentru minivacanța de 1 Mai Salina Turda va fi deschisa zilnic, intre orele 09.00 – 17.00, cu ultima intrare la ora 16! „Toate urarile de spor pentru…

- Creștin ortodocșii sarbatoresc in acest sfarșit de saptamana Paștele, iar cu acest prilej, magazinele și localurile au programul modificat. In duminica Paștelor, niciun local din Campia Turzii nu este deschis. Victory Caffe – str. Aurel Vlaicu nr. 72 Duminica: Inchis Luni: 14:00- 00:00 Liador – str.…

- Bazinul didactic de inot Turda va avea un program special cu ocazia sarbatorilor pascale. In perioada sarbatorilor pascale, programul de funcționare al Bazinului De Inot Didactic va fi urmatorul: 14 Aprilie 2023 – intre orele 06.00 – 08.00 și 12.00 – 21.00 15 Aprilie 2023 – intre orele 08.00 – 15.00…