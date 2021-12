In ultima perioada, Florin Salam a fost vazut tot mai rar in public și nu a mai cantat in concerte sau evenimente private. In prag de sarbatori, cantarețul a revenit in studioul de inregistrari, iar fiica lui, Betty, a vorbit despre cum se simte tatal ei in aceasta perioada. „Tata e foarte bine acum! Spuneți asta tuturor, am cel mai grozav tata din lume și sunt bucuroasa sa va spun ca a trecut peste lucrurile mai sensibile. Tata muncește de foarte mult timp, aproape non-stop. Așa ca pur și simplu a avut nevoie de o pauza ceva mai lunga. Nu știu cat de lunga a fost, fiindca tata a decis cand, cat…