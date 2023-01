Florin Nita a fost anuntat de Sparta Praga ca poate sa-si gaseasca o noua echipa. Portarul roman nu a bifat niciun meci in actuala stagiune pentru trupa ceha. Florin Nita evolueaza la Sparta Praga din 2018. Cehii il transferau atunci de la FCSB, in schimbul sumei de aproximativ 1,3 milioane de euro. Ce se intampla […] The post Ce se intampla cu Florin Nita, dupa ce Sparta Praga l-a pus pe lista de transferuri! Portarul nu a bifat niciun meci in acest sezon appeared first on Antena Sport . The post Ce se intampla cu Florin Nita, dupa ce Sparta Praga l-a pus pe lista de transferuri! Portarul nu…