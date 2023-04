Ce se întâmplă cu cei 9 concurenți rămași la Survivor România 2023: „În fiecare zi se formează o nouă alianță” 9 concurenți au ramas la Survivor Romania 2023. Ei vor avea parte in urmatoarele ediții ale emisiunii de noi probe, dar și de surprize, caci marea finala ar putea avea loc mai devreme decat concurenții și fanii show-ului s-ar fi așteptat.La inceputul lunii ianuarie, 24 de concurenți au pornit in cea mai dura provocare, la Survivor Romania 2023. Pe parcurs li s-au mai alaturat inca șase, in timp ce alții s-au intors, pe rand, spre casa. Acum au mai ramas doar noua care continua sa lupte pentru titlul de Survivor 2023.Cei ramași in competiție pot avea parte de o surpriza majora, avand in vedere… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

