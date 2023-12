Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de azi, Loredana Chivu a obținut victoria in procesul deschis de fostul iubit care, in trecut, a solicitat ca o parte din bunuri sa revina la el. Dupa ce i-au fost i-au fost luate mai multe lucruri in mod abuziv, acestea i-au fost inapoiate astazi. Iata primele declarații ale Loredanei…

- In timp ce o executa silit pe Loredana Chivu, pentru a recupera cadourile facute in perioada in care erau impreuna, fostul iubit al vedetei s-a trezit intr-o situație delicata: specialiștii desemnați sa salveze firma bagata in faliment au solicitat ca afaceristul sa plateasca pentru deciziile luate…

- In cadrul celui mai recent episod din Interviurile Insula Iubirii sezonul 7, Marius Moise a vorbit deschis despre experiența care i-a schimbat viața. Concurentul de la Insula Iubirii, sezonul 7 a dat carțile pe fața și a spus care este relația dintre el și Bianca Giurca acum.

- Fostul iubit al Loredanei Chivu nu pare sa renunțe atat de ușor, din contra. Barbatul face acuzații grave și susține ca a depus plangere penala. Vedeta susține ca fostul ei partener minte și nu știe cum sa faca pentru a se razbuna.