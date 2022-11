Ce se întâmplă, acum, cu minorele din Vama Buzăului abuzate de prietenul familiei Doua copile au fost, practic, incredintate, in weekend, chiar de catre mama lor unui barbat de 42 de ani, arestat in trecut pentru viol, pentru a merge la un gratar. Ulterior, acesta nu ar mai fi raspuns la telefon, femeia alertand autoritatile. Apelul la 112 a venit abia dupa 12 ore de la "disparitia" fetitelor. DGASPC Brasov a oferit mai multe informatii legate de situatia celor doua minore si a familiei, pentru DCNews. "Minorele au fost preluate de catre DGASPC Brasov si se afla, in continuare, intr-un serviciu social al institutiei, unde sunt incluse intr-un program complex de psihoterapie.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele declarații ale mamei celor doua fetițe de 10 și 12 ani care au fost rapite și abuzate. Ce spune femeia despre barbatul in varsta de 42 de ani care ieri a fost prins in compania celor doua micuțe și dus la audieri. Minorele au fost gasite ier, in jurul orei 17:00, pe raza localitatii Valea Calugareasca…

- UPDATE 17:25 – Cele doua minore au fost identificate și depistate pe raza județului Prahova, informeaza IPJ Brașov. De asemenea, barbatul , in varsta de 42 ani, banuit de savarșirea faptei se afla in custodia polițiștilor. Acesta urmeaza sa fie condus la audieri in vederea stabilirii cu exactitate a…

- F.T. Astazi, sambata-12 noiembrie, in jurul orei 17, o echipa operativa din cadrul IPJ Prahova l-a prins pe individul suspectat ca ar fi rapit doua minore, in varsta de 10 si respectiv 12 ani, din Vama Buzaului, judetul Brasov. Potrivit purtatorului de cuvant al politiei prahovene, subinspector…

- Cele doua fetițe in varsta de 10 și 12 ani, care au fost rapite din Brașov in cursul zilei de ieri, au fost gasite in Prahova. Polițiștii l-au incatușat pe barbatul in varsta de 42 de ani care le insoțea și l-au dus la audieri. Cele doua minore au fost gasite in jurul orei 17:00, pe raza localitatii…

- Trei angajati ai unei firme care executa lucrari de constructii de drumuri si poduri sunt suspectati ca au furat 12 capace de canal din comuna prahoveana Berceni, unde firma pentru care lucreaza a facut lucrari, informeaza News.ro. Politistii au facut marti o perchezitie la locuintele celor trei, muncitorii…