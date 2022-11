Stiri pe aceeasi tema

- La 28 noiembrie 1918, Consiliul Național Roman, intrunit in Palatul Mitropolitan de la Cernauți, a votat in unanimitate unirea Bucovinei cu Romania vindecand astfel rana lasata intrupul țarii la 1774 prin ocuparea acesteia de catre Imperiul Habsburgic. 1918 a fost un an astralpentru romani; mai intai…

- Dosarul penal privind finanțarea ilegala a partidului «Șor»de catre un grup criminal, ia amploare: procuratura investigheaza schemele frauduloase, prin care banii ajungeau in Moldova. Potrivit forțelor de ordine, in sprijinul protestelor, pe care de doua luni partidul «Șor» le organizeaza in centrul…

- Halloween, celebrat in noaptea de 31 octombrie. Legende și obiceiuri de sarbatoarea cu vrajitoare, fantome si vampiri, filme de groaza si dovleci Halloween, celebrat in noaptea de 31 octombrie. Legende și obiceiuri de sarbatoarea cu vrajitoare, fantome si vampiri, filme de groaza si dovleci De origine…

- In fiecare an, la nivel mondial, Halloween -ul se sarbatorește pe 31 octombrie. Anul acesta pica luni, dar interesul pentru aceasta sarbatoare a inceput inca din acest weekend. Daca nu știați, exista mai multe superstiții de Hallloween. Pe 31 octombrie 2022, ziua oficiala a sarbatorii de Halloween,…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anuntat pentru vineri, 21 octombrie, Cod Galben de ingheturi. Conform meteorologilor, in intervalul menționat, in orele nocturne și ale dimineții la suprafața solului și izolat in aer se prevad inghețuri cu intensitatea de -1..-4°C. In urmatoarele zile, valoarea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța temperaturi destul de scazute, mai ales dimineața, acestea fiind cuprinse intre 8 și 10 grade, in timp ce la munte, minimele vor cobori sub 0 grade, inregistrandu-se temperaturi negative de -1 sau chiar -2 grade.Maximele din timpul zilei se vor situa…

- Avertizare METEO: COD GALBEN de FURTUNI in Alba și alte județe, pana duminica noaptea. Ploi torențiale, descarcari electrice și grindina Avertizare METEO: COD GALBEN de FURTUNI in Alba și alte județe, pana duminica noaptea. Ploi torențiale, descarcari electrice și grindina Administrația Naționala de…