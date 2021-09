Ce se aude la Comisia Europeană despre balamucul din România Joc de glezne marca USR PLUS. Dacian Cioloș a asigurat-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Layen, ca USR PLUS ca spera sa gaseasca formula sa le duca mai departe cu aceeași coaliție de guvernare, „dar mai deciși”. „Am avut astazi (luni – nr.), la Strasbourg, o intalnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in care am discutat despre marile teme de pe agenda europeana inainte de discursul despre starea Uniunii: necesitatea ca Uniunea Europeana sa faca in continuare eforturi pentru a ajuta și alte state sa imunizeze populația impotriva SARS-CoV-2, nevoia de coordonare… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

