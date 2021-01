Stiri pe aceeasi tema

- Principalele agentii de presa internationale scriu despre incendiul de la Institutul Matei Bals din Bucuresti, soldat cu cinci morti, subliniind ca este vorba despre al doilea incendiu sangeros de acest fel intr-un stat membru al Uniunii Europene. Un incendiu la principalul spital din Bucuresti…

- Incendiu la Institutul Matei Balș. Cinci morți și zeci de pacienți evacuați Cinci morți și zeci de pacienți evacuați - este bilanțul tragediei care a avut loc în aceasta dimineața la Institutul "Matei Balș" din Bucuresti. Un incendiu major a izbucnit la parterul unuia dintre…

- Un incendiu a izbucnit in dimineața zilei de vineri, 29 ianuarie, la spitalul Matei Balș din București, in jurul orei 5. Echipajele ajunse la fața locului au gasit 3 persoane decedate, iar in scurt timp o alta persoana a murit. UPDATE 10:11 Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu: In momentul in care…

- Dupa o noapte de ninsoare, in București mai multe mașini au fost avariate in urma prabușirii unor copaci. De asemenea, un stalp de inalta tensiune a cazut pe carosabil, informeaza G4Media.ro. Ninsoarea a provocat probleme in Capitala. Un stalp de electricitate a cazut pe strada Dobroești, provocand…

- Avand in vedere faptul ca toate persoanele care vin in Romania din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord intra in carantina pentru 14 zile, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a transmis ca sunt anumite categorii. Este vorba de excepția celor prevazute la articolul 3, aliniatul…

- F. T. Un incendiu violent a izbuncit in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 01,45, intr-un apartament situat pe strada Milcov din municipiul Campina. Potrivit unui comunicat al reprezentantilor ISU Prahova, “la sosirea pompierilor, flacarile ardeau in interiorul apartamentului amplasat la parterul…

- Cinci pacienți de la Terapie Intensiva urmeaza sa ajunga, joi, de la București la Iași, iar doi dintre ei vor ajunge la Spitalul mobil de la Lețcani. In spitalele din București nu mai sunt locuri la terapie intensiva pentru pacienți infectați cu coronavirus in ziua in care Capitala inregistreaza aproape…

- Ministrul Nelu Tataru a ajuns la Spitalul Județean din Piatra Neamț și dupa o discuție cu managerul spitalului și autoritațile locale, a declarat ca in prezent prioritatea este transferul pacienților raniți in incendiu. Nelu Tataru a spus ca medicul ranit in incendiu este in prezent conștient și este…