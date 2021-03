Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania a lansat o broșura cu informații despre cele patru vaccinuri anti-COVID autorizate in UE: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford și Johnson&Johnson.

- Romania a depașit pragul de 2 milioane de persoane vaccinate anti-COVID-19 România a trecut astazi pragul de doua milioane de persoane vaccinate anti-COVID-19. Mai mult de jumatate dintre acestea au facut și rapelul. În plus, peste 1.100.000 de locuri sunt rezervate în…

- In ciuda controverselor recente referitoare la siguranța vaccinului AstraZeneca, vicepremierul susține ca s-ar imuniza fara probleme cu acest ser. „Decizia fiecarui stat in ceea ce privește vaccinarea cu AstraZeneca este o decizie suverana și in funcție de evoluție și in funcție de evaluarile specialiștilor.…

- Prima tranșa de vaccin Johnson&Johnson – al patrulea vaccin impotriva COVID-19 care a primit autorizare de punere pe piața in Uniunea Europeana – va ajunge in Romania in a doua jumatate a lunii aprilie, a declarat marți coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. Potrivit medicului militar,…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat, joi, vaccinul anti-COVID-19 produs de Johnson&Johnson, primul care se administreza intr-o singrura doza. EMA a aprobat, joi, vaccinul dezvoltat de producatorul Johnson&Johnson, transmite DPA. Acesta este primul vaccin impotriva coronavirusului care…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a declarat ca fiecare centru de vaccinare va folosi un singur tip de ser, cele mai multe urmand a administra serul produs de Pfizer. Persoanele care se vor inscrie nu vor putea opta pentru un anumit tip de vaccin, intrucat tipul…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a anunțat, astazi, ca in Romania au ajuns pana acum 948.149 de doze de la Pfizer și 36.000 de la Moderna. El a spus ca, dintre persoanele vaccinate cu prima doza, 79% sunt persoane vulnerabile, adica peste 65 de ani, bolnavi cronici,…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat vineri folosirea in Uniunea Europeana a vaccinului impotriva COVID-19 al aliantei britanice AstraZeneca/Oxford pentru persoane in varsta de peste 18 ani, precizand ca vaccinul este adaptat, de asemenea, persoanelor in varsta, relateaza BBC News si…