Ce Schengen? NE ÎNCHID CU GARDURI ANTI-MISTREȚI! Umilința ținerii in afara Spațiului Schengen va continua! La fel ca și ”cearta” celor ”doua Palate”, de unde vin deja tradiționalele semnale unul ”hais” și altul ”cea” cu privire la decuplarea de Bulgaria. Dar, mai ales, ”pas cu pas” cu creșterea AUR in sondajele tot mai eurosceptice. Așa ca NU VOM INTRA IN SPAȚIUL SCHENGEN! […] The post Ce Schengen? NE INCHID CU GARDURI ANTI-MISTREȚI! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

