In 2018, Franta se bucura de o victorie in fata Croatiei si castiga Campionatul Mondial de Fotbal cu scorul de 4-2. Jucatorii care au adus victoria Frantei in finala au fost Mandzukici ’18 (autogol), Griezmann ’39 (penalti), Pogba ’59 si Mbappe ’65. In 2022, la actuala Cupa Mondiala din Qatar, Franta este a doua sau [...] Articolul Ce sanse are Mbappe sa castige cu Franta Cupa Mondiala? apare prima data in TurdaNews .