Ce sancțiuni riscă profesorii care fac meditații pe bani, cu elevii de la clasă. Se poate ajunge la interdicție de predare Ce sancțiuni risca profesorii care fac meditații pe bani, cu elevii de la clasa. Se poate ajunge la interdicție de predare Profesorii care dau meditații elevilor de la propria clasa risca mai multe sancțiuni, potrivit legii invațamantului preuniversitar. Personalul didactic de predare declara in scris, pe propria raspundere, sub sancțiunile prevazute de Codul penal pentru falsul in declarații, ca nu desfașoara activitați de pregatire suplimentara contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este incadrat […] Citește Ce sancțiuni risca profesorii care fac meditații pe bani, cu elevii de… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

