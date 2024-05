Stiri pe aceeasi tema

- Deportivo Alaves a smuls in extremis remiza cu Girona, scor 2-2, in etapa cu numarul 35 din campionatul spaniol de fotbal LaLiga. Intrat pe teren in repriza secunda, Ianis Hagi a reușit sa iasa in evidența pe Estadio Mendizorrotza.

- Mutarea de la Dnipro-1 la Girona a lui Artem Dovbyk (26 de ani), golgheterul din LaLiga, capata conotații dubioase. Dupa ce un avocat ucrainean reclama la UEFA ca agentul atacantului ucrainean ar fi fentat fiscul și a inregistrat comisionul pentru transfer in Estonia, deși are domiciliul in țara natala.…

- Organizatorii Festivalului de trap ”Beach, Please!” (BP), care o sa aiba loc in luna iulie, la Costinești, au anunțat, luni, ca la ediția din acest an va participa celebrul rapper american Travis Scott, care este de altfel și superstarul evenimentului care va dura cinci zile. Anunțul s-a viralizat rapid…

- Ministrul ucrainean al agriculturii, Mikola Solski, plasat vineri in arest preventiv pentru acuzatii de coruptie legate de fapte anterioare intrarii sale in guvern, a fost eliberat mai tarziu in cursul zilei dupa ce a platit o cautiune de 75,7 milioane de grivne, echivalentul a circa 1,78 milioane de…

- Jude Bellingham (20 de ani), starul lui Real Madrid transferat in vara cu 103 milioane de euro, ii va aduce lui Dortmund inca 31 de milioane daca mijlocașul ofensiv englez va atinge baremurile de performanța fixate in contract: un loc in Top 11 din Liga, caștigarea titlului de golgheter in LaLiga și…

- BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - Al doilea marcator din LaLiga, Jude Bellingham, vrea titlul cu Real Madrid. Proaspatul caștigator al premiului Laureus ”Revelația anului” a declarat ca spera și la caștigarea Ligii Campionilor, potrivit mediafax.

- Ante Budimir (32 de ani), atacantul Osasunei, a ratat caraghios lovitura de la 11 metri avuta de gazde in prelungirile meciului cu Valencia (0-1). La final internaționalul croat, care a jucat la Crotone cu Adrian Stoian, a fost dus la spital, unde a aflat ca suferise o contuzie toracica forte și fractura…

- Primar Cristian Gentea: ’’Investițiile in educație au reprezentat o prioritate a primului meu mandat. Iata – intr-o prezentare cat se poate de succinta – ce au insemnat ultimii 3 ani și jumatate pentru cele 18 școli din municipiul nostru: 6 milioane de euro vin in Pitești, din PNRR, pentru ȘCOLI VERZI!…