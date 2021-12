Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Neagu va fi în continuare jucatoarea CSM-ului, capitanul naționalei de handbal feminin semnând prelungirea cu doi ani a contractului cu formația bucureșteana, dupa cum informeaza contul oficial de Facebook al campioanei României."CSM Bucuresti este fericit sa anunte…

- Deputatul USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, declara ca reabilitarea retelei primare de termoficare va dura aproape 90 de ani in ritmul actual si ca ar trebui permisa concurenta intre alternative, precum construirea centralelor de cvartal, centralele individuale, instalarea panourilor fotovoltaice…

- Handbalista braziliana Samara Da Silva Vieira este noua jucatoarea a campioanei CSM Bucuresti, transferul interului stanga fiind anuntat de conduxerea clubului din capitala. In varsta de 30 de ani, Samara Da Silva Vieira a venit in vara la Dunarea Braila si a mai jucat in Romania la SCM Ramnicu Valcea,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a discutat in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul Nicolae Ciuca despre subventia la gigacalorie, preluarea ELCEN de catre Primaria Capitalei, situatia legata de urbanism si bugetul municipalitatii. „Am discutat despre contributia statului la subventia…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, transmite ca primaria face toate eforturile ca majorarile de preturi din energie sa-i afecteze cat mai putin pe bucuresteni. Acesta mentioneaza ca in sedinta Consiliului General al Capitalei din 26 octombrie va fi stabilit pretul rezonabil pe care sa il suporte…

- Campioana Romaniei a fost invinsa in ultima etapa a Ligii Florilor din acest an. CSM București a pierdut in deplasare in fața celor de la Dunarea Braila cu 25-27 (16-15) intr-un meci jucat in devans contand pentru etapa a 9-a. Cele mai bune marcatoare au fost Amanda Kurtovic, cu șase reușite, pentru…