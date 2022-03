Ce salariu încasează lunar un pompier de la brigada ISU București Ce salariu incaseaza lunar un pompier de la brigada ISU București. Deși jobul de pompier este unul destul de riscant, asta nu inseamna ca angajații din sistem se bucura de salarii atat de mari. In urma cu ceva timp, pompierii aveau un salariu de baza foarte mic, de doar 1.340 de lei. Lucrurile s-au schimbat insa in 2018, cand salariul de baza al pompierilor a crescut la 1.717 lei. Evident ca și la brigada ISU din Capitala, salariile sunt calculate in funcție de postul ocupat. Ce salariu incaseaza lunar un pompier de la brigada ISU București Așadar, in 2019, un pompier care nu avea o funcție de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

